ارتفاع اعداد اصابات ووفيات كورونا في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الاثنين، تسجيل 31 حالة وفاة و5040 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم الى ارتفاع في اعداد الاصابات والوفيات في عموم مناطق البلاد.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 4349 حالة شفاء في عموم المحافظات العراقية.

واشار التقرير الى انه تم تلقيح 22548 مواطنا باللقاحات المضادة للفيروس، لافتا الى انه تم حتى الآن تلقيح 711376 مواطنا.

وبلغ اجمالي الاصابات حتى الآن 1259683، شفي منها 1176576، فيما توفي حتى الآن 16736 شخصا.

وأدناه الموقف الوبائي لهذا اليوم:

سوار احمد