الأرجنتين يتعادل مع تشيلي بأولى مبارياته في كوبا أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره التشيلي بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب "نيلتون سانتوس الأولمبي" مساء امس الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف فريق بلاده، من خلال ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء.

ورد المنتخب التشيلي بهدف التعادل من قدم اللاعب إدوارد فارغاس في الدقيقة الـ57، وذلك بعد متابعة ضربة جزاء نفذها أرتور فيدال وتصدى لها الحارس الأرجنتيني.

وتلعب الأرجنتين وتشيلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا التي كان مقررا أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا والمؤجلة عاما كاملا بسبب فيروس كورونا، في الفترة بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

سوار احمد