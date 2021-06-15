اقتصاد

أسعار العملات والذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم

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أربيل (كوردستان 24)- بلغت أسعار العملات والذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، كالآتي:

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم


100 دولار = 149700 دينار

100 يورو = 182000 دينار

100 جنيه إسترليني = 211000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار

دينار أردني واحد = 2120 دينار


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم


مثقال عيار 24 = 449000 دينار

مثقال عيار 21 = 393000 دينار

مثقال عيار 18 = 337000 دينار

سوار احمد

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