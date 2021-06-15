أربيل (كوردستان 24)- بلغت أسعار العملات والذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، كالآتي:

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم



100 دولار = 149700 دينار

100 يورو = 182000 دينار

100 جنيه إسترليني = 211000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار

دينار أردني واحد = 2120 دينار



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم



مثقال عيار 24 = 449000 دينار

مثقال عيار 21 = 393000 دينار

مثقال عيار 18 = 337000 دينار

سوار احمد