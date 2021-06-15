ثقافة وفنون

على أسوار ديار بكر التاريخية.. محمد تيركي يغني التراث الكوردي منذ 70 عاما

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ترکیا محمد تيركي ديار بكر التراث الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- لم يتوقف المغني الشعبي الكوردي محمد تيركي عن إطلاق الأغاني التراثية في الأزقة التاريخية والشوراع، وقرب سور مدينة ديار بكر الشهير رغم أن عمره قد ناهز 84 عاما.

ومحمد تيركي من مواليد عام 1937، وقد ولد في احدى القرى التابعة لمدينة ديار بكر وقد تعلم الغناء من والدته التي ورثت حب الأغاني التراثية عن والدها.

ويقول تيركي لكوردستان 24 ان "الكثير من الاغاني الكوردية التي كان يغنيها في طفولته تمت سرقتها وتحويلها الى أغاني تركية".

سوار احمد

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