في كوردستان.. "الكتلة الأكبر" ترحب بالاتفاق المالي الأخير بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- رحبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الكتل البرلمانية في برلمان كوردستان، الأربعاء بالاتفاق المالي الأخير بين أربيل وبغداد، وقالت في الوقت نفسه إن الاتفاق سيكون مقدمة لتسوية باقي القضايا العالقة بين الجانبين.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد يقضي بإعادة إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بأثر رجعي. ووصف رئيس الحكومة القرار بالمنعطف المهم في العلاقات بين أربيل وبغداد.

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "نرحب بهذا الجهد ونعتبره مدخلاً لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد".

وأشاد البيان بالجهود الذي يبذلها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في حل القضايا العالقة مع بغداد ولا سيما منحه الوفد المفاوض صلاحية الاتفاق مع بغداد لإرسال حصة الإقليم من الموازنة في إطار الإيفاء بما عليه من التزامات بشأن حقوق مواطني كوردستان.

وذكّرت الكتلة الديمقراطية البرلمانية بما قاله مسرور بارزاني في مناسبات كثيرة من أن حل مشكلة الموازنة من شأنه أن يحل مشاكل أخرى.

هذا ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان شهرياً وبـ"أثر رجعي" اعتباراً من شهر كانون الثاني يناير 2021.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها كوردستان 24، فإن وزارة المالية ستقوم بصرف ملياري دينار شهرياً اعتباراً من 1/1/2021، لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأشارت الوثيقة إلى أن المبلغ يتم تسويته بعد إكمال ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق البيانات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وإكمال المتطلبات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وكان مسرور بارزاني قد قال في تغريدة كتبها بعد إعلانه الاتفاق، إن أربيل وبغداد تغلبتا سوية "على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".