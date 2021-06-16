مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وإصلاحية

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان الأربعاء اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن اجتماع اليوم سيركز على أربعة ملفات وعلى رأسها عرض لنتائج الجولة التي قام بها مسرور بارزاني على رأس وفد رفيع إلى أوروبا.

وأجرى رئيس حكومة الإقليم الأسبوع الماضي جولة إلى أوروبا شملت بلجيكا واليونان، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات مع تلك الدولتين.

هذا وسيناقش مجلس الوزراء في جلسة اليوم، آخر المستجدات إزاء الحوارات مع وزارتي المالية والنفط والمصرف العراقي للتجارة حول تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، فضلاً عن عرض نتائج الاجتماع الأخير للوفد المفاوض ببغداد.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانها إن مجلس الوزراء سيناقش كذلك مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للسنة المالية 2021.

وسيختتم المجلس جلسته باستعراض ملف إعادة تنظيم دوام الدوائر الحكومية حيث سبق أن تمت صياغة مسودة قرار بهذا الشأن من قبل الجهات المعنية.