سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وإصلاحية

مجلس الوزراء سيناقش كذلك مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للسنة المالية 2021.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان كوردستان موازنة إقليم كوردستان مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قوباد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان الأربعاء اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن اجتماع اليوم سيركز على أربعة ملفات وعلى رأسها عرض لنتائج الجولة التي قام بها مسرور بارزاني على رأس وفد رفيع إلى أوروبا.

وأجرى رئيس حكومة الإقليم الأسبوع الماضي جولة إلى أوروبا شملت بلجيكا واليونان، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات مع تلك الدولتين.

هذا وسيناقش مجلس الوزراء في جلسة اليوم، آخر المستجدات إزاء الحوارات مع وزارتي المالية والنفط والمصرف العراقي للتجارة حول تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، فضلاً عن عرض نتائج الاجتماع الأخير للوفد المفاوض ببغداد.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانها إن مجلس الوزراء سيناقش كذلك مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للسنة المالية 2021.

وسيختتم المجلس جلسته باستعراض ملف إعادة تنظيم دوام الدوائر الحكومية حيث سبق أن تمت صياغة مسودة قرار بهذا الشأن من قبل الجهات المعنية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الرئيس بارزاني والتحالف الدولي يشيدان بمساعي إنشاء قوة مشتركة بين أربيل وبغداد
  24 دقائق
کوردستان

"مشاريع الحياة" تثير منافسة حادة بين 60 شركة لبناء حزمة سدود في كوردستان
  54 دقائق
کوردستان

بورصة أربيل: الدولار يهبط بعد قفزة مفاجئة والذهب يتراجع
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات