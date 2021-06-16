بورصة أربيل: الدولار يهبط بعد قفزة مفاجئة والذهب يتراجع
أربيل (كوردستان 24)- هبط سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام العملة المحلية في أسواق أربيل، فيما احتفظ سعر الذهب بما حققه منذ أيام.
أسعار العملات في أسواق أربيل هذا اليوم
- 100 دولار = 149300 دينار
- 100 يورو = 181000 دينار
- 100 جنيه إسترليني = 210000 دينار
- 100 ليرة تركية = 18000 دينار
- 100 ألف تومان إيراني = 6300 دينار
- دينار أردني واحد = 2100 دينار
أسعار الذهب في أسواق أربيل هذا اليوم
- مثقال عيار 24 = 445000 دينار
- مثقال عيار 21 = 393000 دينار
- مثقال عيار 18 = 334000 دينار