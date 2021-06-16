اقتصاد

بورصة أربيل: الدولار يهبط بعد قفزة مفاجئة والذهب يتراجع

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان سعر الدولار بورصة أربيل سعر الذهب

أربيل (كوردستان 24)- هبط سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام العملة المحلية في أسواق أربيل، فيما احتفظ سعر الذهب بما حققه منذ أيام.

أسعار العملات في أسواق أربيل هذا اليوم

  • 100 دولار = 149300 دينار
  • 100 يورو = 181000 دينار
  • 100 جنيه إسترليني = 210000 دينار
  • 100 ليرة تركية = 18000 دينار
  • 100 ألف تومان إيراني = 6300 دينار
  • دينار أردني واحد = 2100 دينار

أسعار الذهب في أسواق أربيل هذا اليوم

  • مثقال عيار 24 = 445000 دينار
  • مثقال عيار 21 = 393000 دينار
  • مثقال عيار 18 = 334000 دينار
موضوعات ذات صلة
کوردستان

الرئيس بارزاني والتحالف الدولي يشيدان بمساعي إنشاء قوة مشتركة بين أربيل وبغداد
  24 دقائق
کوردستان

"مشاريع الحياة" تثير منافسة حادة بين 60 شركة لبناء حزمة سدود في كوردستان
  54 دقائق
کوردستان

مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وإصلاحية
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات