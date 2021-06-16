بورصة أربيل: الدولار يهبط بعد قفزة مفاجئة والذهب يتراجع

أربيل (كوردستان 24)- هبط سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء أمام العملة المحلية في أسواق أربيل، فيما احتفظ سعر الذهب بما حققه منذ أيام.

أسعار العملات في أسواق أربيل هذا اليوم

100 دولار = 149300 دينار

100 يورو = 181000 دينار

100 جنيه إسترليني = 210000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6300 دينار

دينار أردني واحد = 2100 دينار

أسعار الذهب في أسواق أربيل هذا اليوم