حكومة كوردستان: سلمنا البيانات المطلوبة لبغداد وملتزمون بقانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، ان الحكومة سلمت البيانات المطلوبة للحكومة الإتحادية، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الاقليم بتنفيذ بنود اتفاق الموازنة المالية.

وجاءت تصريحات جوتيار عادل اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في اربيل.

وقال عادل ان حكومة اقليم كوردستان قد أكدت على التزامها ببنود اتفاق الموازنة المالية، فيما أكد ان الاقليم قام بتسليم البيانات المطلوبة بخصوص تنفيذ الاتفاق.

واكد عادل ان حكومة الاقليم ملتزمة بتسديد رواتب موظفيها كل 30 يوما، مشيرا الى انه ربما يحدث تأخير ليوم أو يومين لا أكثر.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـ"أثر رجعي".

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

ومن المقرر أن ترسل بغداد حصة اقليم كوردستان المالية من الموازنة بدءا من بداية السنة المالية.

سوار احمد