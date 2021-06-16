كوردستان تسجل 473 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 473 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم إجراء 8175 فحصا جديدا في عموم مناطق الاقليم.

وتم تسجيل 473 اصابة جديدة، 88 منها في اربيل و199 في السليمانية و157 في دهوك و29 في كرميان.

وتماثلت 488 حالة للشفاء التام في كافة مناطق الاقليم وفق ما أفاد التقرير الوزاري.

واكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة نتيجة التأثر بمضاعفات الإصاباة بكورونا، في محافظة دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 178252 اصابة، شفي منها 166690، فيما توفي حتى الآن 4382 شخصا.

سوار احمد