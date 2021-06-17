فيان صبري: اتفاق الموازنة "سيُنفّذ" ورئيس حكومة كوردستان لعب دورا مهما في إبرامه

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، ان اتفاق الموازنة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الإتحادية سيتم تنفيذ بأثر رجعي، مؤكدة في الوقت نفسه ان رئيس حكومة الاقليم لعب دورا رئيسيا في إبرام الإتفاق.

وقالت فيان صبري لكوردستان 24 ان الاتفاق المالي الأخير بين أربيل وبغداد سيُنفذ "بأثر رجعي"، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الذي بذلها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في حل القضايا العالقة مع بغداد ولا سيما في الإتفاق الأخير.

واكدت "صبري" ان رئيس حكومة الاقليم لعب دورا رئيسا في التوصل للاتفاق المالي، مشيرة الى أنه كان يتابع تفاصيل مجريات الحوارات بين اربيل وبغداد عن كثب، وكان على تواصل دائم مع الوفد المفاوض.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد يقضي بإعادة إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بأثر رجعي. ووصف رئيس الحكومة القرار بالمنعطف المهم في العلاقات بين أربيل وبغداد.

وكان مسرور بارزاني قد قال في تغريدة كتبها بعد إعلانه الاتفاق، إن أربيل وبغداد تغلبتا سوية "على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

هذا ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان شهرياً وبـ"أثر رجعي" اعتباراً من شهر كانون الثاني يناير 2021.

سوار احمد