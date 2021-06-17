استمرار فعاليات المعرض الشامل للصناعات الإيرانية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تستمر اليوم الخميس، فعاليات المعرض الشامل للصناعات الإيرانية الذي انطلق يوم امس بمشاركة عشرات الشركات وفي مختلف القطاعات.

وانطلق المعرض يوم امس الاربعاء بمشاركة نحو 60 شركة إيرانية توزعت اختصاصاتها بين المنتجات الغذائية ومواد البناء وحديد التسليح والمعادن والأدوية والأثاث والمواد المنزليه الأخرى.

وقال مدير المعرض لكوردستان 24 ان "انشاء مثل هذه المعارض في اقليم كوردستان يسهم في تطوره وخلق فرص العمل وكذلك يجلب الاستثمارات، بالتأكيد هنالك فوائد كبيرة لهذه المعارض".

وحضر افتتاح المعرض الشامل للصناعات الإيرانية في أربيل الملحق التجاري الإيراني وشخصيات رسمية من إقليم كوردستان وعدد من التجار ورجال الاعمال.

تحرير سوار أحمد

شارك في التغطية دانا فريقي