مسرور بارزاني يُرسي الحجر الأساس لمشروع مصنع في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس الحجر الأساس لمصنع الفلاح في ناحية روفية التابعة لمحافظة دهوك.

وسيتم إرساء الحجر الأساس للمصنع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مراسم خاصة يحضرها العديد من المسؤولين.

وسيقوم المصنع بإنتاج المنتوجات الصناعية للبطاطا، اعتمادا على محصول اقليم كوردستان المحلي، وفقا للمعايير العالمية وبأحدث التقنيات.

وتمت تنشئة المصنع من قبل "شركة K . H كوردستان"، وبدعم من حكومة اقليم كوردستان وذلك بتكلفة مالية قدرها 10 مليون دولار.

ومن شأن هذه المشاريع أن تُسهم في تعزيز تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للاقليم وخلص فرص العمل للشباب، كما توفر الفرص لتصدير السلع والبضائع والمنتجات المحلية إلى الخارج، لتصبح كوردستان مصدراً رئيسياً لإمداد المنطقة بالمنتجات والأغذية في إطار برنامج الكابينة التاسعة الهادف لتنويع مصادر الدخل.

سوار احمد