أسعار العملات العالمية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغت أسعار العملات والذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الخميس، كالتالي:

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم

100 دولار = 148500 دينار

100 يورو = 178000 دينار

100 جنيه إسترليني = 207000 دينار

100 ليرة تركية = 17300 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار

دينار أردني واحد = 2900 دينار



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم



مثقال عيار 24 = 433000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 325000 دينار

سوار احمد