أسعار العملات العالمية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغت أسعار العملات والذهب في أسواق إقليم كوردستان اليوم الخميس، كالتالي:
أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم
100 دولار = 148500 دينار
100 يورو = 178000 دينار
100 جنيه إسترليني = 207000 دينار
100 ليرة تركية = 17300 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 433000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 325000 دينار
سوار احمد