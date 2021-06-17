مسرور بارزاني: نأمل أن تشرع الحكومة الإتحادية الأسواق العراقية أمام منتجات الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن امله في أن تشرع الحكومة الإتحادية أبواب الاسواق العراقية، أمام منتجات اقليم كوردستان، مؤكدا ان الفائدة من هذه الخطوة ستعم على كافة العراقيين.

وجاء حديث مسرور بارزاني، اليوم الخميس، خلال كلمة له في مراسم وضع الحجر الأساس لـ"مصنع الفلاح" لإنتاج المنتوجات الصناعية للبطاطا، في ناحية روفية التابعة لمحافظة دهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمته "طلبنا من حكومة هولندا خلال زيارتنا، تقديم الدعم لاقليم كوردستان في مجال عملية الإصلاح وقطاع الزراعة وبالفعل فقد لبوا دعوتنا".

واجرى مسرور بارزاني زيارة الى هولندا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، حيث بحث مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا ولا سيما في مجال التبادل التجاري، كما تمت مناقشة مساعي حكومة إقليم كوردستان الرامية لتعزيز البنية الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات والخبرات الهولندية في المجال الزراعي.

واكد رئيس حكومة كوردستان في كلمته ان "الفلاحين في اقليم كوردستان لن يكونوا قلقين على مصير منتوجاتهم، وكيفية تسويقها، مشيرا الى ان الحكومة ستؤمن الطرق الكفيلة لتسويق الانتاج الزراعي للاقليم".

وشدد مسرور بارزاني على أهمية مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتي تثبت أن حكومة الإقليم تفي بوعودها واحداً تلو الآخر، مؤكدا سعي الكابينة التاسعة للعمل حتى ضمان الأمن الغذائي لاقليم كوردستان.

وأشار بارزاني في كلمته الى ان من شأن الاتفاق الأخير بين اربيل وبغداد أن يكون خطوة إيجابية ومهمة في سبيل إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي للاقليم وتنميته، فيما دعا الحكومة الإتحادية لفسح المجال في الأسواق العراقية، أمام منتجات اقليم كوردستان الزراعية.

وقال مسرور بارزاني ان "فتح الاسواق العراقية أمام منتجات الاقليم سيكون فيه مصلحة لكافة العراقيين".

واكد رئيس حكومة الاقليم ان كابينته ستبذل كافة جهودها في سبيل ألا يستورد الاقليم اي منتج يمكن إنتاج في كوردستان، داعيا الفلاحين الى الاهتمام بجودة منتجاتهم.

ومن شأن "مصنع الفلاح" الذي سيقوم بإنتاج المنتوجات الصناعية للبطاطا، اعتمادا على محصول اقليم كوردستان المحلي، أن يؤمن آلاف فرص العمل.

وتمت تنشئة المصنع من قبل "شركة K . H كوردستان -هولندا"، وبدعم من حكومة اقليم كوردستان وذلك بتكلفة مالية قدرها 10 مليون دولار، حيث تم تخصيص 36 الف متر مربع من الأراضي، للمشروع.

ومن شأن هذه المشاريع أن تُسهم في تعزيز تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للاقليم وخلق فرص العمل للشباب، كما توفر الفرص لتصدير السلع والبضائع والمنتجات المحلية إلى الخارج، لتصبح كوردستان مصدراً رئيسياً لإمداد المنطقة بالمنتجات والأغذية في إطار برنامج الكابينة التاسعة الهادف لتنويع مصادر الدخل.

سوار احمد