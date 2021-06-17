الإدارة الذاتية تسجل 24 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى، في بيان ان الإصابات الجديدة تعود لتسعة رجال و 15 امرأة، مشيراً إلى تسجيل خمس حالات شفاء جديدة.

وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي: 3 حالات في القامشلي، حالتان في ديرك، 3 حالات في الرقة، 6 حالات في الطبقة، 4 حالات في دير الزور، حالة واحدة في منبج، 4 حالات في الشهباء، حالة واحدة في مخيم الهول .

وبلغ عدد المصابين بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 18308صابة، شفي منها 1851 حالة، فيما توفي حتى الآن 759 شخصا.

سوار احمد