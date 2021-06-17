مقتل امرأة من حزب الشعوب الديمقراطي بهجوم مسلح في إزمير

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، اليوم الخميس، مقتل موظفة لديه في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في ولاية ازمير بغرب تركيا.

وقالت مراسلة كوردستان 24 ان مسلحا هاجم مكتب حزب الشعوب الديمقراطي عند الساعة 11:00 من صباح اليوم وقتل موظفة تدعى دنيز بويراز.

ونشر الحزب على حسابه في موقع تويتر ان "مسلحا هاجم مكتبنا في إزمير ببندقية وقد قتلت زميلتنا دنيز بويراز في هذا الهجوم".

وقال مكتب محافظ إزمير إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم. وذكرت قناة إن تي في التلفزيونية أن الضحية كانت موظفة في مكتب حزب الشعوب الديمقراطي وقد فتحت الباب للمسلح الذي هاجم المكتب الذي يقع في مبنى مؤلف من سبعة طوابق.

واكدت مراسلة كوردستان 24 ان القوات الأمنية شددت من اجراءاتها الأمنية حول مكاتب حزب الشعوب في تركيا، بعد هذه الحادثة.

واتهم حزب الشعوب العناصر الأمنية في بيان، بالتقاعس عن حماية مكتبه وعناصره.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوطات كبيرة وللتهديد بالإغلاق من قبل المحاكم التركية، وقد تم اعتقال أو سجن العشرات من كبار أعضائه منذ عام 2019 بتهمة صلاتهم مع حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

سوار احمد