انطلاق الانتخابات الرئاسية وخامنئي يدعو الإيرانيين للمشاركة في التصويت

أربيل (كوردستان 24)- انطلق صباح اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر في إيران، وفق وسائل إعلام محلية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي.

وتم تخصيص 66 ألفا و 800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و 75 ألفا و 15 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية.

وأدلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع مفتتحاً عملية الإقتراع، فيما دعا المواطنين المشاركة في التصويت بأعداد كبيرة.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا دخلوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.

ويتنافس في الانتخابات الإيرانية اربعة مرشحين هم: ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

سوار احمد