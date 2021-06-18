القوات الأمنية تضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، ضبط خمسة صواريخ وقواعد للإطلاق في منطقة العلكانة جنوبي ربيعة.

وذكر بيان للخلية انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، تضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 قواعد للاطلاق داخل عجلة".

واشار البيان الى ان "عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

سوار احمد