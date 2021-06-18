كوردستان تسجل 6 وفيات و458 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، تسجيل 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7165 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 458 اصابة، 96 منها في اربيل و173 في السليمانية و162 في دهوك و23 في كرميان و4 في رابرين.

وتماثلت 537 حالة للشفاء وفق ما ذكر التقرير الوزاري.

واكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 6 حالات وفاة، 3 منها في السليمانية و2 في دهوك وحالة وفاة في رابرين.

وبلغ العدد الاجمالي للإصابات 179176 اصابة، شفي منها 167726، فيما توفي حتى الآن 4396 شخصا.

سوار احمد