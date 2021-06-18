صحة وبیئة

قفزة جديدة بكورونا رغم "اللقاحات الثلاثة" في العراق

يواجه العراق تعثراً في حملة التطعيم باللقاحات المضادة للوباء مع عزوف الكثير من السكان عن التوجه للمراكز الصحية
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تشكو السلطات الصحية كثيراً من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية - تصوير: فرانس برس
تشكو السلطات الصحية كثيراً من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية - تصوير: فرانس برس
العراق وزارة الصحة العراق كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن العراق الجمعة تسجيل قفزة جديدة بفيروس كورونا بعد تأكيد أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة مع عودة الحياة إلى طبيعتها في معظم المحافظات.

وفي المقابل، يواجه العراق تعثراً في حملة التطعيم باللقاحات المضادة للوباء مع عزوف الكثير من السكان عن التوجه للمراكز الصحية.

وتشكو السلطات الصحية كثيراً من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. وبات ارتداء الكمامات أمراً نادراً في شوارع البلاد.

وأبلغت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن 23 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 16834 حالة منذ ظهور الوباء ربيع 2020.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة في عموم البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان، 5068 إصابة مؤكدة بالوباء لترتفع حصيلة المصابين إلى أكثر من مليون ومئتي حالة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها إن أكثر من 750 ألف مواطن تلقوا اللقاحات من بين عدد العدد الكلي لسكان البلاد البالغ 40 مليون نسمة.

وتوفر السلطات العراقية ثلاثة أنواع من اللقاحات لمواطنيها الذين ما زالوا يشككون في جدواها رغم الحملات الوطنية المكثفة بأهميتها وفعاليتها وأمانها.

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