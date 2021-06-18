علوم وتكنولوجيا

بالصور | "رواد هايتكس" يعرضون أفكارهم في أكبر حدث تكنولوجي في أربيل

اجتذب معرض هايتكس متخصصي تكنولوجيا المعلومات وعشاق التكنولوجيا والطلبة والأستاذة والمستهلكين بالإضافة إلى التجار وحتى المسؤولين
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"هايتكس" هو أول معرض دولي تحتضنه أربيل بعد رفع القيود والإجراءات الوقائية - صورة: هايتكس
"هايتكس" هو أول معرض دولي تحتضنه أربيل بعد رفع القيود والإجراءات الوقائية - صورة: هايتكس
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أربيل (كوردستان 24)- يشهد معرض (هايتكس) الدولي لتكنولوجيا المعلومات إقبالاً واسعاً من فئات عمرية متعددة ولا سيما الشباب منذ انطلاق فعاليته في 16 من الشهر الجاري.

وهايتكس (HITEX)‏ وتعني "معرض هولير لتكنولوجيا المعلومات" وهو معرض سنوي لأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وكل ما يتعلق بالعالم الرقمي ويقام على أرض معرض أربيل الدولي.

وغداً هو آخر أيام المعرض الذي يتوقع زيارة 100 ألف زائر في الأيام الثلاثة التي عرضت فيها 150 شركة آخر ابتكاراتها التكنولوجية من 15 دولة.

واجتذب معرض هايتكس متخصصي تكنولوجيا المعلومات وعشاق التكنولوجيا والطلبة والأستاذة والمستهلكين بالإضافة إلى التجار وحتى المسؤولين.

وبعد افتتاحه بقليل، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أروقة المعرض واستمتع إلى مداخلات المشاركين والرواد.

ويفتح المعرض، في نسخته الثانية، أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً بالتوقيت المحلي وسيستمر لغاية 19 من الشهر الجاري.

ويحظى معرض "هايتكس" بدعم دائرة تكنولوجيا المعلومات الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة روانكة، وهي منظمة محلية متخصصة بالثقافة والتعليم.

وكان من المقرر أن ينطلق معرض "هايتكس" العام الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك مثل سائر المعارض والفعاليات الأخرى.

و"هايتكس" هو أول معرض دولي تحتضنه أربيل بعد رفع القيود والإجراءات الوقائية التي فُرضت على مدى أشهر عديدة.

ويخطط معرض أربيل الدولي لإقامة نحو سبعة معارض متنوعة أخرى هذا العام.

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