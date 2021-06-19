السعودية تسقط طائرة حوثية مسيّرة.. والهدف "خميس مشيط"

أربيل (كوردستان 24)- قالت السعودية السبت إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة كانت متجهة صوب قاعدة خميس مشيط في جنوب المملكة.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، إن الطائرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

إلى ذلك قال الحوثيون إن الطائرة اُطلقت على قاعدة عسكرية في خميس مشيط.

وكثيراً ما استهدفت حركة الحوثي خميس مشيط ومدن سعودية أخرى على طول الحدود في الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة الرياض في اليمن في آذار مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء.