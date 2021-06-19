إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لإيران ومنافسوه الثلاثة يباركون فوزه

أربيل (كوردستان 24) أعلن التلفزيون الإيراني السبت انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقال رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي إن رئيسي (60 عاماً) حصل على "أكثر من 17.8 مليون" صوت من أصل 28.6 مليون من أصوات المقترعين.

وكان أكثر من 59.3 مليون إيراني مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

وتلقى رئيسي التهنئة من منافسيه الثلاثة بالفوز، كما أكد الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني أن الحسم قد تحقق من الجولة الأولى، لكنه تحفظ عن ذكر اسم الفائز قبل إعلان النتائج الرسمية.

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم الجمعة في انتخابات أشارت إلى أرجحية فوز رئيسي، وهو قاض يخضع لعقوبات أمريكية لاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ويرأس إبراهيم رئيسي السلطة القضائية في إيران، ويُعتقد أنه يحظى بدعم الحرس الثوري، وكان قد خسر الانتخابات أمام روحاني عام 2017.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 44 بالمئة وهو ما يقل عن النسبة في الانتخابات الإيرانية السابقة.

وتنافس في الانتخابات مرشحين من التيارين المحافظ والمعتدل، وهم رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي والمدير السابق للمصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ومحسن رضائي، وقاضي زاده هاشمي.