اقتصاد

الدولار يتراجع عن ذروته والذهب يهوي مجدداً في كوردستان

سجل الذهب أيضاً انخفاضاً جديداً بعد أن تعافت أسعاره في الأسابيع الماضية متأثراً بالأسعار المتذبذبة في الأسواق العالمية
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أسعار العملات في بورصة أربيل متذبذبة منذ أيام - تصوير: فرانس برس
أسعار العملات في بورصة أربيل متذبذبة منذ أيام - تصوير: فرانس برس
کوردستان سعر الذهب سعر الدولار بورصة كوردستان أربيل

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية السبت متراجعاً بذلك عن ذروة الصعود التي حققها في الأيام القليلة الماضية في أسواق أربيل.

ومع هبوط سعر الدولار سجل الذهب انخفاضاً جديداً بعد أن تعافت أسعاره في الأسابيع الماضية متأثراً بالأسعار المتذبذبة في الأسواق العالمية.

أسعار العملات في بورصة أربيل اليوم السبت 19 حزيران 2021

  • 100$ دولار = 148900 دينار
  • 100 يورو = 180000 دينار
  • 100£ جنيه إسترليني = 210000 دينار
  • 100 ليرة تركية = 17300 دينار
  • 100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار
  • دينار أردني = 2900 دينار

أسعار الذهب المسجلة اليوم السبت 19 حزيران 2021

  • مثقال عيار 24 = 422000 دينار
  • مثقال عيار 21 = 372000 دينار
  • مثقال عيار 18 = 316000 دينار
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