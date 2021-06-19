الدولار يتراجع عن ذروته والذهب يهوي مجدداً في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية السبت متراجعاً بذلك عن ذروة الصعود التي حققها في الأيام القليلة الماضية في أسواق أربيل.

ومع هبوط سعر الدولار سجل الذهب انخفاضاً جديداً بعد أن تعافت أسعاره في الأسابيع الماضية متأثراً بالأسعار المتذبذبة في الأسواق العالمية.

أسعار العملات في بورصة أربيل اليوم السبت 19 حزيران 2021

100 $ دولار = 148900 دينار

دولار = 148900 دينار 100 € يورو = 180000 دينار

يورو = 180000 دينار 100 £ جنيه إسترليني = 210000 دينار

جنيه إسترليني = 210000 دينار 100 ₺ ليرة تركية = 17300 دينار

ليرة تركية = 17300 دينار 100 ألف تومان إيراني = 6200 دينار

دينار أردني = 2900 دينار

أسعار الذهب المسجلة اليوم السبت 19 حزيران 2021