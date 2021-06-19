الداخلية تعلن تفكيك "خلية لوجستية نائمة" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت عن تفكيك "خلية نائمة" تضم 10 من عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وكثفت الأجهزة الأمنية العراقية، منذ عام تقريباً، حملاتها على تنظيم داعش وخلاياه النائمة في محافظات عديدة وتمكنت من اعتقال العشرات.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان إن مفارزها "تمكنت "من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن المعتقلين كانوا "يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك".

وسبق أن نفذ مسلحو داعش عدداً من الهجمات وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق أفراد القوات العراقية والمدنيين في الكثير من المناطق المتنازع عليها ولا سيما كركوك وحولها.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات. وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات داخل المدن وخارجها بأساليب حرب العصابات.