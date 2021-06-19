إقليم كوردستان يهنئ غوتيريش بـ"الولاية الثانية" أميناً عاماً للأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السبت أنطونيو غوتيريش بعد فوزه بولاية ثانية بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت في وقت سابق بالإجماع ومن دون تصويت، على قرار يمدد ولاية غوتيريش لخمس سنوات.

وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي، الذي يعد قراره أساسياً في آلية التعيين، موافقته في الثامن من الشهر الجاري على تولي غوتيريش (72 عاماً) ولاية ثانية.

وكتب نيجيرفان بارزاني لأنطونيو غوتيريش على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً "أهنئكم على إعادة تنصيبكم أميناً عاماً للأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الإقليم أنه يتطلع إلى مواصلة "التعاون الوثيق" مع الأمم المتحدة لمجابهة التحديات التي تواجه إقليم كوردستان والعراق والعالم.

ووفق المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من جانب الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي.

وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أسبق، والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015.