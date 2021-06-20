الأعرجي: تواجد "العمال الكوردستاني" يوتّر العلاقات العراقية مع الدول الجارة

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، ان تواجد حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية لاقليم كوردستان، اصبح سببا لتوتر العلاقات العراقية مع دول الجوار.

وقال الاعرجي لكوردستان 24 "بالتأكيد تركيا تنتهك السيادة العراقية وهذا أمر غير مقبول، وبغداد تعمل على حل هذه الخلافات مع انقرة عبر الحوار وعن طريق وزارة الخارجية ".

واضاف ان "تواجد حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية غير قانوني وغير شرعي، وهذا التواجد اصبح سببا لتوتر العلاقات بين العراق والدول الجارة، والدستور العراقي لا يعطي الحق لأي قوة عسكرية بالإضرار بالدول الجارة انطلاقا من الأراضي العراقية".

وعبر الأعرجي عن امله في حل هذه الخلافات وعودة علاقات حسن الجوار مع تركيا.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل الواقعة بين إقليم كوردستان وتركيا معقلاً رئيسياً لكنه بدأ بالتمدد في السنوات الأخيرة واضعاً له موطئ قدم في مناطق أخرى.

ولطالما طالب إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بوقف نشاطاته داخل أراضي الإقليم، ضمن السيادة العراقية، خصوصاً وأنها تلحق أضراراً مادية وخسائر بشرية.

سوار احمد