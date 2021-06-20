مفوضية الانتخابات العراقية تكشف موعد المصادقة على أسماء المرشحين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، موعد المصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

ورجحت المفوضية أن يكون موعد المصادقة خلال هذا الاسبوع، في حين اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية قدرة القوات الامنية على تأمين يوم الاقتراع .

وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان لـ"الصباح" ان "تأخير مصادقة اسماء المرشحين لغاية الان سببه ان قانون الانتخابات يقضي بأن ترسل الاسماء الى الجهة التي تحدد اهلية المرشح من عدمها، الا ان بعض الجهات المعنية تأخرت في الاجابة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة".

واشار سلمان الى ان "الاسماء النهائية الواردة لتحديد الأهلية من الجهة المعنية، ترفع الى الإدارة الانتخابية في المفوضية، ثم مجلس المفوضين للمصادقة عليها".

وتوقع سلمان ان المصادقة النهائية على اسماء المرشحين ستكون خلال هذا الاسبوع في حال وصول جميع الاجابات من الجهات المعنية.

ويتنافس المرشحون لشغل 329 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل. ويحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة، والتي ستجري في 10 من شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل.

وكانت الانتخابات المبكرة أبرز مطلب للاحتجاجات التي اجتاحت بغداد والجنوب منذ تشرين الأول أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر العام نفسه.

سوار احمد