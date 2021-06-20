"المعدن الاصفر" يسجل انخفاضا في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان، الیوم الأحد، في وقت سجل فيه سعر الدولار ارتفاعا طفيفا.

أسعار العملات الأجنبية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار مقابل 148700 دينار عراقي

100 يورو مقابل 177000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني مقابل 206000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17000 دينار عراقي

100 ألف تومان = 6400 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2100 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 422000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 372000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 316000 دينار عراقي

سوار أحمد