أنواء كوردستان تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال يومين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس خلال يومين.

وذكرت المديرية في بيان ان الطقس اليوم الأحد سيكون صافيا مع وجود غبار في بعض الأوقات.

وتبلغ سرعة الرياح من 5- 15 كيلو مترا في الساعة، وتبلغ اعلى درجات الحراة في اربيل 42 درجة مئوية، اما في السليمانية 43 وفي دهوك 40 وفي حلبجة وكركوك 43 درجة مئوية.

اما بشأن حالة الطقس يوم غد الاثنين فيكون الجو صافيا وتبلغ اعلى درجات الحرارة في اربيل 42 وفي السليمانية 42 اما في دهوك 40 درجة مئوية وفي حلبجة 42 اما في كركوك فتبلغ 43 درجة مئوية.

سوار احمد