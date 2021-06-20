الصراع العمالي التركي يتسبب بإخلاء 10 قرى بمحيط زاخو خلال شهرين

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول محلي ان الصراع الدائر بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، تسبب في إخلاء عشر قرى في ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال مدير ناحية "باتيفا" فرهاد محمود، لكوردستان 24 ان "الحرب الدائرة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي تسبب بنزوح سكان 10 قرى بمحيط المنطقة خلال الشهرين الماضيين".

وتابع محمود "سكان المنطقة كانوا ينتظرون جني محصولهم والعمل في حقولهم واراضيهم التي تحتاج للعمل والاهتمام والسقاية، لكن لا أحد بإمكانه زيارة أراضيه بسبب المعارك الدائرة".

ودفعت تلك الحرب المزمنة السكان المحليين إلى مغادرة قراهم والتوجه إلى مناطق أخرى طلباً للأمان في عملية نزوح تكررت في الفترة الماضية وشملت قرى أخرى على طول الحدود.

ويقول السكان المحليون إنهم سئموا من حرب ليسوا طرفاً فيها لكنهم وقعوا ضحية تمركز حزب العمال الكوردستاني في قراهم، وهو ما كررته حكومة الإقليم مراراً.

ولا يزال حزب العمال يستولي على مئات القرى الحدودية الأخرى وحوّل كثيراً منها إلى معاقل ومنطلقات لشن هجماته المسلحة على الدولة التركية. وعلى الرغم من الدعوات الرسمية لحزب العمال بمغادرة أراضي إقليم كوردستان، لا يزال الحزب ينشر مسلحيه في المئات من القرى الحدودية.

سوار احمد