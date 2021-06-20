مجتمع

مسرور بارزاني مخاطباً النازحين واللاجئين: "كوردستان وطنكم"

يستضيف إقليم كوردستان أكثر من 928 ألف نازح عراقي ولاجئ سوري من الذين فروا من ديارهم وقصدوا الإقليم طلباً للأمان.
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة إرشيفية
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة إرشيفية
کوردستان اليوم العالمي للاجئين نازحون لاجئون العراق كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مخاطباً اللاجئين والنازحين إن "كوردستان وطنكم".

ويحتفي العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 من حزيران يونيو من كل عام، بالتزامن مع مرور 60 عاماً على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

ويستضيف إقليم كوردستان أكثر من 928 ألف نازح عراقي ولاجئ سوري من الذين فروا من ديارهم وقصدوا الإقليم طلباً للأمان.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تواجهه، لا يزال إقليم كوردستان يرحب باللاجئين والنازحين وينفق عليهم ما يصل إلى 869 مليون دولار سنوياً.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "إلى العديد من العائلات اللاجئة والنازحة ممن وجدوا المأوى والكرامة في إقليم كوردستان: هذا هو وطنكم".

وتدعم حكومة إقليم كوردستان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لكنها رفضت مراراً دعوات إجبارهم على العودة وإخلاء المخيمات بـ"قرار سياسي" تنطوي عليه مخاطر جمة.

ويقول إقليم كوردستان إن الحكومة الاتحادية لم تقدم أي مساعدات للنازحين القاطنين في الإقليم الذي بدوره تحمّل العبء الأكبر في ظل أزمة مالية وصحية.

 

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