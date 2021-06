مسرور بارزاني مخاطباً النازحين واللاجئين: "كوردستان وطنكم"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مخاطباً اللاجئين والنازحين إن "كوردستان وطنكم".

ويحتفي العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 من حزيران يونيو من كل عام، بالتزامن مع مرور 60 عاماً على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

ويستضيف إقليم كوردستان أكثر من 928 ألف نازح عراقي ولاجئ سوري من الذين فروا من ديارهم وقصدوا الإقليم طلباً للأمان.

وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تواجهه، لا يزال إقليم كوردستان يرحب باللاجئين والنازحين وينفق عليهم ما يصل إلى 869 مليون دولار سنوياً.

