إقليم كوردستان يتجاوز عتبة جديدة في عدد وفيات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 7 وفيات و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الإصابات الجديدة سُجلت في عموم المناطق منها 97 في أربيل و309 في السليمانية و82 في دهوك و5 في حلبجة و22 في كرميان.

وتعافى في الفترة نفسها 382 مريضاً من الوباء، بينهم 82 في أربيل و211 في السليمانية و54 في دهوك و32 في كرميان و2 في رابرين و1 في حلبجة.

وسُجلت الوفيات في معظم المناطق منها اثنتان في أربيل و3 في السليمانية و1 في دهوك و1 في كرميان، بحسب تقرير وزارة الصحة.

وبهذا يرتفع إجمالي إصابات كورونا إلى 179 ألفاً و894 حالة منها 4412 وفاة، فيما تماثل للشفاء من الوباء 168 ألفاً و572 شخصاً.