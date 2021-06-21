نيجيرفان بارزاني: نحتاج لخارطة طريق واضحة ونقول "للعمال": ابعدوا حربكم عن كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان اقليم كوردستان والعراق يحتاجان الى خارطة طريق لحل المشاكل، مطالبا في الوقت نفسه حزب العمال الكوردستاني بإبعاد الصراع مع تركيا الى خارج أراضي الاقليم.

وجاء ذلك يوم الأحد، خلال مشاركة نيجيرفان بارزاني في مراسم حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، بحضور رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني و نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد كبير من الأكاديميين والأساتذة والمسؤولين وعوائل وأقارب الخريجين.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمته: "أريد أن أنتهز هذه الفرصة للحديث عن أوضاع العراق وإقليم كوردستان بصورة عامة. فكوردستان والعراق يمران بأزمة حالياً، لكن وجود خارطة طريق واضحة إلى جانب إرادة جادة، هما الضمان لحل هذه المشكلة وسيكونان مُعيناً ومعاوناً ومساعداً على تحقيق الأمان والاستقرار في كل المنطقة".

واضاف "فمن خلال الاعتبار من أخطاء الماضي، والتخلي عن منطق القوي والضعيف الذي لم يعد صالحاً، وبانتهاج رؤية جديدة في ضوء الدستور والأسس والمبادئ التي قام عليها العراق الجديد، يستطيع العراق أن يسلك الطريق القويم، ومن خلال هذه الرؤية تستطيع بغداد وأربيل التوصل معاً إلى تفاهم نهائي ينهي الشد والجذب بينهما".

وتابع رئيس الاقليم "ولإنجاح هذه العملية، علينا في داخل كوردستان، أن نعزز وحدة الصف والتكاتف والتعاون، وهذا هو الضمان لحماية مكاسبنا وحقوقنا الدستورية. وحتى مشكلة فرض الذات وتواجد (بي كا كا) غير المشروع في إقليم كوردستان، يجب الرد عليها من خلال موقف كوردستاني مشترك، حريص على مصالح إقليم كوردستان وحماية أرواح وممتلكات مواطنيه وإبعاد الحرب عن إقليمنا".

وقال نيجيرفان بارزاني "علينا أن نقول لـ(بي كا كا) بصوت واحد وبموقف موحد: توقف عن النظر بازدراء لارادة شعب إقليم كوردستان والمؤسسات الشرعية ومصالح وأرواح وممتلكات شعب كوردستان، وابعد هذه الحرب التي لا طائل منها عن شعب كوردستان. احترم سيادة العراق وإقليم كوردستان والسلطة الشرعية في كوردستان والتزاماتها القانونية. كف عن التسبب في الاجتياح العسكري وإلحاق الضرر وخلق مشاكل إضافية لشعب كوردستان الذي يعاني أصلاً من مجموعة مشاكل.

لا يجوز أن تكون أرض إقليم كوردستان والعراق وحدوده بأي شكل من الأشكال مصدراً للتهديد أو أن تستخدم لمهاجمة الدول المجاورة وزعزعة أمنها واستقرارها. وعلى الحكومة الاتحادية العراقية أن تؤدي واجبها في حماية أمن واستقرار دول الجوار".