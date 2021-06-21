ارتفاع اسعار الذهب والدولار يسجل استقرارا في اسواق الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- سجلت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الاثنين فيما شهد سعر الدولار استقرارا في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار العملات الأجنبية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار مقابل 148600 دينار عراقي

100 يورو مقابل 177000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني مقابل 206000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17000 دينار عراقي

100 ألف تومان = 6400 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2100 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 424000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 375000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 318000 دينار عراقي

سوار أحمد