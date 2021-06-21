الرئيس بارزاني وتولر يبحثان المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال الرئيس بارزاني لتولر والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان الانتخابات العراقية المبكرة والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وعزى السفير الامريكي الرئيس بارزاني باستشهاد مقاتلي البيشمركة الذين قتلوا بيد عناصر حزب العمال الكوردستاني في وقت سابق.

واكد تولر على اهمية استقرار اقليم كوردستان والعراق بالنسبة للولايات المتحدة مشيرا الى ان الاقليم نموذج للاستقرار والازدهار على مستوى العراق كله.

سوار احمد