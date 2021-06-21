مركز ميترو: نرفض إغلاق مكتب قناة كوردستان 24 في روجافا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز (ميترو) للدفاع عن الحريات الصحفية رفضه لقرار سلطات الإدارة الذاتية بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطق روجافا.

وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي أمس على غلق مكتب كوردستان24 في روجافا، في الوقت الذي دأبت فيه المؤسسة من خلال مكاتبها ومراسليها وفرقها الصحفية على نقل صوت ذلك الجزء من كوردستان إلى العالم، كذلك تعاطت مع الأحداث والمستجدات بحياد ومهنية.

وقال مركز (ميترو) في بيان إنه يجب عدم استغلال حجة "عدم المهنية" كمسوغ لممارسة العنف أو قرار إغلاق القنوات، واحترام حرية العمل الصحفي ولا يجوز انتهاكها تحت أي مسوغ أو أي مبرر، إلا بأمر قضائي واضح وشفاف ومستقل بعيداً عن الضغوطات السياسية والحزبية.

وقال مركز ميترو إن على "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" إعادة النظر بقرار الغلق وإعادة فتح مكتب قناة كوردستان 24 "فوراً".

وسبق أن قالت كوردستان 24 في بيان إن اغلاق مكتبها في روجافا "يمثل انتهاكاً لحرية الإعلام والعمل الإعلامي وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على عدم إيمان السلطة في غرب كوردستان بحرية العمل الإعلامي وقمع الأصوات المختلفة".