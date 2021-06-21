مسرور بارزاني يبلغ الأمم المتحدة بشرط كوردستان لإجراء الإحصاء السكاني في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 حزيران (يونيو) 2021، نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إب بيترسون والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين حكومة إقليم كوردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تنمية السكان بشكل مستدام.

وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لدعم برامج الأمم المتحدة لتحقيق الازدهار لسكان إقليم كوردستان والارتقاء بالصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

كذلك تطرق الجانبان إلى أهمية وضع حد للعنف المجتمعي وتحسين الوضع الأسري باعتباره أساساً مهماً لبناء مجتمع سليم ومعافى.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية إجراء إحصاء علمي للسكان في إقليم كوردستان والعراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة شريطة أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما جرى في بعض مناطق العراق، ولا سيما المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان، من تغيير ديموغرافي، أجبر مئات الآلاف من سكان تلك المناطق على مغادرة منازلهم واستقدام آخرين ليحلوا محلهم بسبب الحرب وعدم الاستقرار.