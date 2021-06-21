اتحاد الكتاب والصحفيين الكورد: إغلاق مكتب كوردستان 24 في روجافا انتهاك للمعايير الدولية

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في سوريا الأثنين إن إغلاق مكتب قناة كوردستان 24 في روجافا يعد انتهاكاً للمعايير الدولية.

وقال الاتحاد في بيان "يتابع مكتب الحريات وبقلق القرار الصادر عن الإدارة الذاتية - المجلس التنفيذي (دائرة الإعلام، والذي يقضي بإلغاء تسجيل مكتب فضائية كوردستان 24 في غرب كوردستان".

وجاء في البيان "إننا في مكتب الحريات في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في سوريا نرى أن هذا القرار يأخذ طابعاً سياسياً، ولا يخدم الإعلام المستقل وحرية الصحافة، ولا القضية الكوردية، كما إنه يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية والعمل الصحفي وحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير".

وأشار الاتحاد إلى أن "إغلاق مكتب كوردستان 24 في غربي كردستان لا يخدم مصلحة وتطلعات مواطننا والشعب الكوردي عامة، في هذه اللحظة الحرجة التي نحتاج خلالها إلى إعلام مهني ومتطور وجريء، كما حال كوردستان 24".

وأضاف الاتحاد "إننا إذ نعتبر تلفزيون كوردستان 24 من القنوات الإعلامية المهمة في غربي كردستان، لأنه نقل صوت الشعب الكوردي إلى كل مكان، مواكباً الأحداث والتطورات في المنطقة بكل مهنية".

وأدان الاتحاد العام قرار إغلاق مكتب كوردستان 24، كذلك دعا إلى "التراجع عن القرار وعدم تشكيل أي عوائق أمام حرية الصحافة والإعلام".