نيجيرفان بارزاني يهاتف رئيسي: نتطلع لتعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وبحسب بيان رئاسي، قدم نيجيرفان بارزاني خلال الاتصال الهاتفي تهانيه لرئيسي بمناسبة انتخابه من قبل شعوب إيران رئيساً جديداً للبلاد، متمنياً له النجاح.

وإلى جانب تجديد التعبير عن الشكر والامتنان للمساعدات والدعم الذي قدمته إيران لإقليم كوردستان في الأيام الصعبة، عبر نيجيرفان بارزاني عن أمله في المزيد من التقدم لعلاقات إقليم كوردستان التاريخية مع الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس رئيسي وعلى أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، وأن تتوسع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.

من جانبه، عبر الرئيس إبراهيم رئيسي عن سعادته، شاكراً نيجيرفان بارزاني على اتصاله وتهنئته، وآملاً المزيد من التقدم في علاقات وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العراق وإقليم كوردستان.