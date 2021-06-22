بينها سوريا واليمن.. الأمم المتحدة تكشف حصيلة تجنيد وقتلى الأطفال في صراعات 2020 في عدة دول

أربيل (كوردستان 24)- قالت الأمم المتحدة، ان أكثر من 8500 طفلا تم تجنيدهم في صراعات عام 2020، وإن نحو 2700 طفلا آخرين قُتلوا في تلك الصراعات، مشيرة الى ان معظم تلك الانتهاكات أُرتكبت في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.

وأورد التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، عدد قتلى ومصابي الأطفال والانتهاكات الجنسية التي تستهدفهم واحتجازهم أو تجنيدهم ومنع المساعدات عنهم واستهداف المدارس والمستشفيات.

ويهدف التقرير الذي صدر يوم الاثنين، إلى رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وأيضا تعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات.

ويحقق التقرير في انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا تم ارتكاب معظمها في عام 2020 في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.

ويكشف التقرير أيضا عن تجنيد 8521 طفلا في العام الماضي، ومقتل 2674 آخرين وإصابة 5748 في الحروب المختلفة.

ويشتمل التقرير أيضا على لائحة سوداء لأكثر مناطق النزاعات خطورة على الأطفال، القصد منها أن تكون "قائمة عار" لأطراف الصراعات، على حد وصف وكالة رويترز، على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.

سوار أحمد