آزاد محمد أمين: قرار إغلاق كوردستان24 صادر من قنديل لا من القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- قال نقيب صحفيي كوردستان آزاد محمد امين ان قرار إغلاق فضائية كوردستان 24، قرار سياسي، مشيرا الى انه صادر من جبال قنديل لا من الإدارة في القامشلي.

وجاءت تصريحات محمد امين، اليوم الثلاثاء، بعد ان أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي قبل يومين، على غلق مكتب كوردستان24 في روجافا.

وقال محمد امين لكوردستان 24 "هذا القرار مُدان وهو سياسي وليس له اي مستند قانوني، ومعلوم ان مسؤولي حزب الإتحاد الديمقراطي يخضعون لقرار حزب العمال الكوردستاني وكل من ينتقد هذا الحزب، لن يبقى له مكان في غرب كوردستان".

واكد نقيب صحفيي كوردستان ان النقابة وقعت تفاهمات مع "الإعلام الحر" في وقت سابق، وابدت استعدادها للتعاون في المسائل المهنية المتعلقة بالعمل الإعلامي، لكن المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي لا يأبهون لاتحاد الإعلام الحر ولا يحترمون القوانين والأسس الإعلامية الدولية وكافة قراراتهم تصدر عن حزب العمال الكوردستاني.

واشار آزاد محمد امين الى ان "إعلام الاتحاد الديمقراطي حول العمل الإعلامي الى "كارثة سياسية"، حيث انه لا يخضع لأي معايير مهنية وبناء على هذا فإن قرار إغلاق كوردستان 24 "صادر من قنديل وليس من قامشلو".

وصدر قرار اغلاق كوردستان 24 في الوقت الذي دأبت فيه المؤسسة من خلال مكاتبها ومراسليها وفرقها الصحفية على نقل صوت ذلك الجزء من كوردستان إلى العالم، كذلك تعاطت مع الأحداث والمستجدات بحياد ومهنية.

وسبق أن قالت كوردستان 24 في بيان إن إغلاق مكتبها في روجافا "يمثل انتهاكاً لحرية الإعلام والعمل الإعلامي وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على عدم إيمان السلطة في غرب كوردستان بحرية العمل الإعلامي وقمع الأصوات المختلفة".