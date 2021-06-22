كورونا في 24 ساعة.. ارتفاع جديد بالإصابات ومزيد من الوفيات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان في أحدث تقرير وبائي، عن تسجيل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع اقتراب معدل الوفيات من عتبة جديدة وذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم الإقليم.

يأتي هذا في وقت لا تزال حملات فيه التطعيم باللقاحات المضادة للوباء متواصلة، بيد أن السلطات تشكو من بطئها في ظل الكميات المحدودة التي يتسلمها الإقليم من وزارة الصحة الاتحادية. ومن المستبعد أن يبلغ الإقليم نسبة "مناعة القطيع" في الفترة القريبة.

ومع استمرار حملات التطعيم، تقول السلطات إنه يتعين على السكان المحليين الالتزام بالإجراءات الصحية للمساعدة في احتواء تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 622 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 120 في أربيل و236 في السليمانية و233 في دهوك بالإضافة إلى تسجيل سبع إصابات في حلبجة و26 في كرميان.

وتعافى في الفترة نفسها 524 مصاباً من الوباء، بينما أُعلن عن وفاة سبعة أشخاص بسبب مضاعفات الفيروس الذي ظهر لأول مرة في الإقليم في آذار مارس 2020.

وذكرت الوزارة أن الوفيات شملت مناطق عديدة، منها اثنتان في أربيل وثلاث في السليمانية وواحدة في دهوك ومثلها في كرميان.

وتم تسجيل حالات التعافي بواقع 68 حالة في أربيل و223 في السليمانية و198 في دهوك وثلاث في حلبجة و28 في كرميان وأربع في رابرين.

ولغاية الآن، أجرى إقليم كوردستان أكثر من مليوني فحص مختبري لمواطنيه من إجمالي عدد سكانه البالغ أكثر من ستة ملايين نسمة.

وتلقى نحو ربع مليون نسمة اللقاح.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات قد بلغ 181 ألفاً و135 إصابة منها 4422 حالة وفاة، فيما لا يزال 7123 مريضاً يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

هذا وسجل العراق في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ويشكو هو الآخر من تعثر حملات التطعيم.

ومن بين مجموع عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، لم يتلق اللقاح المضاد للوباء سوى أقل من 900 ألف نسمة، بحسب وزارة الصحة.