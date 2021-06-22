بالصور | المعرض الإيراني يدشن أعماله بـ"إطلالة تجارية تسويقية" في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان أعمال المعرض الإيراني التجاري بمشاركة نحو 100 شركة إيرانية.

وهذه ثاني نسخة يطلقها المعرض الإيراني في السليمانية بحضور وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان والقنصل الإيراني في الإقليم والعديد من رجال الأعمال.

وعرضت الشركات التجارية المشاركة مختلف الصناعات والمنتجات الإيرانية بمشاركة أكثر من 400 مستثمر، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24.

ويسعى المعرض إلى تسويق الإنتاج الإيراني في إقليم كوردستان ومنها إلى باقي الأسواق العراقية، وذلك على مدى خمسة أيام متتالية ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقات طيبة مع إيران، ويستورد منها سلعاً كثيرة تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات وغيرها.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بصورة عامة، إلى نحو سبعة مليارات دولار سنوياً، جزء كبير منه مع إقليم كوردستان.

وثمة مساعٍ لرفع التبادل إلى 20 مليار دولار، كما يقول المسؤولون الإيرانيون.