سیاسة

في عمليات كبرى.. كوردستان تفكك 3 عصابات لتجارة المخدرات وتكشف حيّل أفرادها

ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين أصنافاً مختلفة وكميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير المحظورة
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تتألف العصابات الثلاث من عشرة متهمين - تصوير: مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الآسايش (الأمن) العامة
تتألف العصابات الثلاث من عشرة متهمين - تصوير: مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الآسايش (الأمن) العامة
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان الثلاثاء عن اعتقال ثلاث عصابات مؤلفة من 10 متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة وذلك في عمليات كبرى شملت مناطق متفرقة من أربيل.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين أصنافاً مختلفة وكميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير المحظورة، حسبما جاء في بيان للمديرية.

وقالت المديرية في بيانها الذي تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنها تمكنت من الإطاحة بعشرة متهمين عبر ثلاث عمليات مختلفة تم خلالها ضبط 23.5 كيلوغرام من المخدرات و37 ألفاً و772 شريط حبوب مخدرة.

وأضاف البيان أن العصابة الأولى، مؤلفة من سبعة متاجرين بالمخدرات بينهم تجار كبار، وتم ضبط ما بحوزتهم من مواد ضمت 4.5 كيلوغرام من مخدر "الكريستال ميث" و3.5 كيلوغرام من الهيروين و2.7 كيلوغرام من الحشيش و1.7 كيلوغرام من مخدر جامايكا.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين 37 ألفاً و772 شريطاً من عقاقير ترامادول وسومادريل وميتادون المخدرة.

وفي العملية الثانية التي نُفذت في 20 من الشهر الجاري، قالت المديرية إن مفارز مديريتها في معبر حاج عمران الحدودي الدولي تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين وبحوزتهم ستة كيلوغرامات من الهيروين مخبأة في جاك (رافعة) السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في العملية الثالثة وفي اليوم ذاته، من ضبط خمسة كيلوغرامات من الأفيون مخبأة بين الأفرشة ومصابيح الإنارة بهدف شحنها إلى بريطانيا عن طريق إحدى شركات النقل.

وأضافت المديرية في بيانها أن جميع المتهمين اعترفوا بجرائمهم أمام قاضي التحقيق بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات.

وسبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية، التي تمثل العيون الساهرة في إقليم كوردستان، عشرات محاولات إدخال المواد المخدرة عبر الحدود.

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