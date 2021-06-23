الولايات المتحدة تصادر عشرات المواقع الالكترونية التابعة لإيران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة العدل الأميركية، ان الولايات المتحدة صادرت 36 من النطاقات الأمريكية لمواقع إلكترونية مرتبطة بإيران وحزب الله.

ونقلت رويترز عن وزارة العدل في بيان يوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران.

وعند محاولة الوصول إلى تلك المواقع، يرى المستخدمون الرسالة التالية "تم الاستيلاء على النطاق من قبل حكومة الولايات المتحدة... كجزء من إجراء إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

ومن بين المواقع التي تمت مصادرتها "برس تي في"، القناة التلفزيونية الفضائية الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنكليزية، وكذلك قناة العالم، الناطقة بالعربية، وقد عاد كلاهما للعمل باستخدام نطاقات إيرانية، وكذلك موقع قناة "المسيرة"، التابع للحوثيين اليمنيين ،الذي استخدم موقعا إلكترونيا جديدا.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة العدل "صادرت حوالي 36 موقعا، العديد منها مرتبطة بنشاطات نشر المعلومات المضللة الإيرانية".، فيما قالت الحكومة الإيرانية إن مواقع مرتبطة بالدولة تم "الاستيلاء عليها" من قبل الولايات المتحدة لأسباب "غير معلومة".

سوار احمد