بورصة أربيل.. الدولار يواصل الانخفاض في اسواق الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- واصلت اسعار الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، الانخفاض في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار العملات الأجنبية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار مقابل 147750 دينار عراقي

100 يورو مقابل 176000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني مقابل 205000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17000 دينار عراقي

100 ألف تومان = 6200 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2080 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 423000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 372000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 317000 دينار عراقي

سوار أحمد