نيجيرفان بارزاني يصل العاصمة الاردنية عمان

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية.

وافاد بيان لرئاسة الاقليم امس الثلاثاء، ان نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة الأردنية عمان.

واشار البيان الى ان نيجيرفان بارزاني والملك عبدالله الثاني سيبحثان العلاقات بين الأردن وإقليم كوردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

واجرى رئيس اقليم كوردستان قبل ايام زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

سوار احمد