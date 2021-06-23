الرئيس بارزاني وسفيرة النرويج لدى بغداد يبحثان الانتخابات العراقية المبكرة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني مع السفيرة النرويجية لدى بغداد توني آليرز، الانتخابات العراقية المبكرة وآخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء خلال استقبال الرئيس بارزاني لسفيرة النرويج لدى العراق، توني آليرز والوفد المرافق في اربيل.

خلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع في العراق وآخر المستجدات السياسية في المنطقة، والهجمات الارهابية، كما سلطا الضوء على مستقبل العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

ووصف الجانبان الخطوات التي تمت بشأن تشكيل غرف عمليات مشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية، بأنها "إيجابية".

وشدد الطرفان على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والنرويج، كما وجه الرئيس بارزاني الشكر لحكومة النرويج وشعبها على الدعم الذي قدمته للنازحين واللاجئين، ودعم اقليم كوردستان خلال الحرب مع تنظيم داعش.

سوار احمد