بدء تشغيل مصنع عصير الطماطم في حرير

أربيل (كوردستان 24)- انطلق العمل في أكبر مصنع لعصير الطماطم على مستوى اقليم كوردستان، بناحية حرير التابعة لمحافظة اربيل.

وقال مدير المصنع شوان حميد لكوردستان 24 ان "المصنع من شأنه أن يوفر بشكل مبدئي أكثر من 50 فرصة عمل لخريجي الجامعات والمعاهد وخلال وقت قريب سنفعّل الوجبة المسائية ايضا وحينها سنحتاج الى عدد مضاعف من العمال".

وتابع حميد "من جهة اخرى فإن منتوج الطماطم في المنطقة سيتم شراؤه من الفلاحين ومبدئيا فنحن نشتري بشكل يومي من 100 الى 150 طن من البندورة، لكننا نلتزم بمعايير الجودة العالمية في اختيار البندورة التي نقوم بشرائها".

سوار احمد